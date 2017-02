Con desfile de carrozas y comparsas hoy inician Carnavales de Paz Tinaquillo 2017 Tinaquillo.- Hoy las principales calles de Tinaquillo se vestirán de magia y color con el gran desfile de Carrozas y Comparsas, que partirá desde las inmediaciones de la E.B. Anatolio Vivas Salamanca y culminará en la Plaza Bolívar, donde la Alcaldía Bolivariana de Tinaquillo realizará el concurso de los mejores trajes, comparsas, y carrozas de los IV Carnavales Tinaquillo de Paz 2017. La referida actividad que abre las puertas a las fiestas carnestolendas de la localidad contará con la participación de más de 40 instituciones educativas de diversos niveles y modalidades, consejos comunales, Claps, bases de misiones, grupos culturales, familias entre otras organizaciones que acogieron la convocatoria del ayuntamiento y realizaron sus mejores esfuerzos para presentar ingeniosas piezas artísticas elaboradas con material de provecho. El comité organizador de los IV Carnavales Tinaquillo de Paz 2017, siguiendo instrucciones del Alcalde, Luis Yoyotte Rojas, de la Gobernadora Margaud Godoy y del Presidente Nicolás Maduro articulan acciones para garantizar la mayor organización y seguridad que permita el sano disfrute de grandes y pequeños tanto en ésta como en todas las actividades que se efectuarán durante los próximos días. Invitan al público en general a participar y disfrutar en familia, asumiendo el compromiso de cuidar los espacios públicos recuperados y de actuar responsablemente, respetando las normas de ciudadanía establecidas. El alcalde, Luis Yoyotte Rojas recordó que la municipalidad trabajando como un solo gobierno con instancias nacionales y regionales ha organizado una serie de actividades culturales, deportivas y recreativas a ejecutarse en las inmediaciones de los balnearios Los Manantiales y Los Angelitos, por cuanto han dispuesto una ruta de Bus Taguanes, que ofrecerá transporte gratuito desde La Plaza Bolívar hasta los mencionados espacios naturales.

You must log in to post a comment.