“Conatel se ha convertido en un brazo ejecutor de amedrentamiento a la libertad de expresión” Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, condenó que el Gobierno de Nicolás Maduro haya convertido a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, en un, “brazo ejecutor de amedrentamiento y persecución hacia la libertad de expresión, llegando al extremo convertir la censura previa en una política de Estado”. Nota de prensa Explicó que los medios audiovisuales son los que más sufren el rigor de un organismo que pasó de ser, el ente regulador del sector de telecomunicaciones en Venezuela, a un, “órgano represor que ha convertido la amenaza con procedimientos administrativos sancionatorios constantes, en un arma para el control de cómo se deben fijar las pautas en la línea editorial de cada medio en particular”. Otro aspecto tiene que ver con la concesión del espacio radioeléctrico, mecanismo que también le ha servido al gobierno para el control de los medios. “Conatel acaba de sacar de la parrilla de las cableras un canal internacional, como lo es CNN, por presentar una investigación, todo esto, sin tener el derecho a la defensa y sin la presunción de inocencia, tal como lo establece la Constitución”. Deploró que la única salida para el gobierno de Nicolás Maduro sea el cierre de los medios y la expulsión de periodistas internacionales con el objeto de pretender ocultar los problemas del país. “Es inaceptable que la solución por parte de este gobierno al problema del hambre y la falta de medicamentos, sea perseguir a los medios de comunicación social. Ni medios ni periodistas son los enemigos, el verdadero enemigo está en la corrupción así como los poderes públicos complacientes o aquellos ausentes como ocurre con la Defensoría del pueblo”. En cuanto a los medios impresos, advirtió que la responsabilidad del control recae en la Corporación Maneiro, instancia que tiene el monopolio del papel, y que se ha dedicado a “estrangular” a diversos diarios de circulación regional y nacional que les resultan incómodos. “Es una tortura el tema del papel para los medios impresos que les cuesta mucho mantener una plataforma de recursos humanos, el tener que lidiar entre informar o ser chantajeados con que no recibirán más papel si su línea editorial le molesta al gobierno de Maduro”. Recordó que desde el año 2000 se han producido en Venezuela el cierre de más de sesenta medios de comunicación social y más de 700 ataques a periodistas que solo cumplen con la función de informar y a quienes les asiste el derecho al trabajo. “Todos los días vemos con asombro como los profesionales de la comunicación, al hacer su trabajo, se encuentran con personas violentas o grupos colectivos, ante la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad del Estado”. Hizo un llamado a Conatel respetar las leyes y terminar con los excesos que hasta ahora han sido su emblema. “Conatel tiene que volver a ser una institución de orientación, donde se pueda dar el derecho a la defensa. No puede seguir con el chantaje a los medios tal como si fuera un segundo Sebin”, concluyó.

