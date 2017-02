Concejales de El Pao exigen a Aguas de Cojedes culminación de sistema de bombeo San Carlos.- Los concejales del municipio Pao, Robert Salas y Luis Espinoza, miembros de la comisión de contraloría de la cámara exigen a la Contraloría del estado inspeccionar la obra de Aguas de Cojedes destinada a mejorar el sistema de bombeo del vital líquido en esa jurisdicción por un monto de 25.millones de bolívares. Los ediles aseguran que hasta la fecha esta institución no han cumplido con la ejecución del proyecto, “solo colocaron una valla publicitaria y nosotros los habitantes de El Pao estamos sufriendo por el agua, ya que la bomba que existe en la actualidad no cubre la capacidad para abastecer a toda la comunidad”, expresaron. Acotan que tienen muchos sectores sin el suministro de este servicio, es por esto que exigen a la empresa contratista y Aguas de Cojedes a solventar de forma inmediata la situación. “De no solucionarnos lo más pronto posible nos veremos en la obligación de tomar otras medidas junto con el pueblo para buscar una respuesta a esta necesidad”.

