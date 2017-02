Condenan a publicista de Chávez y Maduro por lavado de dinero El publicista brasileño Joao Santana, que dirigió campañas presidenciales en Brasil y Venezuela, fue condenado a ocho años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, reseña EFE. El despacho del juez federal Sergio Moro, a cargo de ese caso, dictó hoy la sentencia, en la que también condena a prisión a otros cinco implicados en el asunto, entre quienes figura la esposa y socia del publicista, Mónica Moura. Entre los condenados, es su caso a diez años, también aparece el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, sobre quien ya pesa una pena de quince años de cárcel por asuntos relacionados con la red de corrupción que operó en la petrolera estatal brasileña. En Brasil, Santana dirigió la campaña que en 2006 llevó a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y las que condujeron a las victorias de Dilma Rousseff en 2010 y 2014. En el exterior, trabajó en la campaña del argentino Eduardo Duhalde (1999), una de las pocas en que no tuvo éxito. Luego, estuvo en las campañas del salvadoreño Mauricio Funes (2009); del dominicano Danilo Medina (2011) y del angoleño José Eduardo dos Santos en 2012, año en que también dirigió la última del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. En varios de esos países, Santana también es investigado por supuestas actividades corruptas relacionadas con las elecciones. El caso que le ha costado los ocho años de prisión dictados por el juez Moro se refiere a su implicación en la adjudicación de contratos amañados a una empresa que operaba con Petrobras, que se habría hecho cargo de costear parte de sus honorarios por trabajos realizados para el PT. Ver también – Brasil: Ordenan arresto de asesor de campañas de Dilma, Lula, Chávez y Maduro La formación que lideran los expresidentes Lula y Rousseff, esta última destituida el año pasado por manejos irregulares de los presupuestos, hasta ahora ha rechazado todos los cargos que pesan sobre su extesorero y niega conocer las actividades del publicista. Santana y su esposa tienen una larga experiencia en campañas electorales y en una época fueron socios de Eduardo “Duda” Mendonça, quien en 2002 llevó a Lula a su primera victoria en las urnas y que también trabajó con políticos de otros países. Mendonça también ha sido salpicado por el escándalo en Petrobras y, según afirmó el pasado fin de semana la revista Veja, estaría dispuesto a revelar irregularidades en las campañas de la actual presidenta chilena, Michelle Bachelet, y del colombiano Óscar Iván Zuluaga, derrotado en las elecciones de 2014. Tanto el Gobierno de Bachelet como el propio Zuluaga han negado en forma enfática las informaciones difundidas por Veja, que en su reportaje no citó fuente alguna ni documentos que las apoyen. EFE

