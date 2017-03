Conexión Estudiantil exhorta a profesores y trabajadores a mantener la universidad en protesta activa Carlos Benucci, secretario general adjunto de la Federación de Centro Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), exhortó este jueves a la comunidad universitaria a no participar en protestas que vayan en el marco de la paralización de actividades académicas. Llamamos a “mantener la universidad en protesta activa, a no cerrar sus aulas y a generar espacios de discusión con los estudiantes para encontrar mecanismos de lucha conjunta, pues la mejor protesta es desde las aulas y la calle”, reza el comunicado del movimiento Conexión Estudiantil.



Nota de Prensa Benucci, integrante de dicha organización, instó a conformar una mesa de trabajo intergremial para establecer una agenda de calle que defienda los intereses de la universidad venezolana y de todos sus gremios y sectores. A su juicio, paralizar las actividades “significa una victoria para el gobierno nacional, que siente a la universidad como su enemigo”. Además, el dirigente estudiantil denunció que el gobierno pretende negociar los beneficios de estudiantes y profesores con movimientos ilegítimos. “El contrato colectivo de los trabajadores y profesores o el aumento de la beca son temas que deben tratarse con las representaciones electas”, recordó. Benucci también se solidarizó con el sector profesoral, obrero y administrativo a nivel nacional: “La universidad venezolana es golpeada diariamente por un gobierno que paga unos salarios y unas becas de miseria, además de las condiciones laborables deplorables”.

