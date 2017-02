Conformarán estructura del partido Un Nuevo Tiempo (@PartidoUNT) en Anzoátegui San Carlos.- La estructura municipal del partido Un Nuevo Tiempo será conformada en el municipio Anzoátegui, así lo informó Marcos Campo, quien estará a cargo de la organización y viene desempeñando un papel importante en las comunidades en cuanto al rescate de los espacios deportivos e impulsándolo como herramienta para alejar a los jóvenes de la delincuencia y vicios. El dirigente anunció que para la conformación de la tolda cuenta con el apoyo del presidente regional de Un Nuevo Tiempo, Luis Hernández y el secretario general de Pasoco, Henry Piñero, políticos regionales que vienen observando la labor de Campos en Anzoátegui, que tiene la iniciativa de luchar y sacar adelante este pueblo que está abandonado por los gobernantes actuales. Campos, indicó que ya se encuentran organizando a los vecinos, para posteriormente nombrar a las autoridades municipales en las parroquias Cojedes y Juan de Mata Suárez. Destacó que una vez organizados como partido político, se unen a la lucha de los venezolanos y cojedeños que anhelan un futuro mejor y un país donde haya oportunidades para todos los jóvenes, además de buscar la salida pacífica y electoral del gobierno. Aprovechó para denunciar que la comunidad de Apartadero, lleva 30 días sin el servicio de agua. Señaló que los habitantes manifiestan que han visitado la sede de Hidrocentro y le indican que deben esperar por un motor que están solicitando, puesto que tienen 12 pedidos por delante. Acotó que los vecinos están preocupados porque podría suceder lo que ocurrió en el sector El Carrao de San Diego de Cojedes hace dos años, cuando funcionarios de la alcaldía retiraron el motor perteneciente al tanque de dicha zona y pasaron muchos meses para que este fuera devuelto.

