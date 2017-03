Congregación Hermanas Josefinas Celebran El Día De San José IRIS MARCELLI GARCÍA Tinaquillo.- Como todos los años el Colegio Josefino María Inmaculada, de Tinaquillo, celebra en grande la fiesta de San José, que como se sabe es cada 19 de marzo. No obstante, se efectúan actividades durante toda la semana, de acuerdo a lo informado por Sor Mirian, directora general de dicha institución educativa de mucho prestigio en la entidad. La Iglesia Católica ha declarado a San José como patrono universal, es por ello que los 19 de marzo están consagrados a él, y este año 2017 la congregación Hermanas Josefinas está bajo el patrocinio del santo. La congregación Hermanas Josefinas tiene el privilegio de tener a San José como patrono, protector, guía y maestro. En Tinaquillo, la Hermana Sor Miriam, directora general del colegio Josefino María Inmaculada, junto al personal docente, administrativo, obrero, representantes y alumnos, vienen realizando varias actividades conmemorando esta fecha. Actividades en el colegio La semana de celebración comenzó con el recorrido de la vara de San José, que florece cuando es elegido para ser el guardián, el esposo de María y quien iba a cuidar al Niño Jesús. Esta actividad consistió en que cada estudiante iba a tener en sus manos la vara y la iban a pasar alumno por alumno. La caminata comenzó en la plaza Bolívar de Tinaquillo hasta llegar a las instalaciones de la institución. También dedican minutos a reflexionar en torno al papel que tiene San José en la familia y en la vida de los jóvenes y para eso tienen la devoción de los dolores y gozos de este santo, los cuales son explicados a los jóvenes, todo en forma de reflexión. La hermana Sor Miriam explicó que el primer dolor fue cuando le anuncian que será el padre de un niño, que no fue concebido por él (sino por el Espíritu Santo), y su goce fue cuando el Ángel del Señor le dice que el hijo de María es el Mesías, Jesús de Nazaret. Otro de los sufrimientos y dolor del hombre carpintero, es ver cómo Jesús nació en medio de la pobreza, pero esto estuvo recompensado por un gozo que fue el escuchar la armonía del coro de los ángeles cuando nació el niño. Luego que nació el bebé es perseguido por el poder económico, político, del rey Herodes, quien al enterarse que nació el mesías empezó a perseguir a todos los niños en busca del mismo, por lo que procedió a realizar muchos asesinatos de pequeños. María y José junto al pequeño hijo tuvieron que irse a Egipto caminando por el desierto para poder huir, pero al cabo del tiempo murió Herodes y volvieron a Nazaret. Como parte de la celebración de San José, en días pasados hubo un concierto de música infantil y además juegos deportivos en la institución. Para el día lunes 19 de marzo habrá una Misa en la Iglesia Nuestra Señora del Socorro y posteriormente en procesión llegarán al colegio con asistencia de todas las personas que veneran al Santo, y al llegar al plantel se realiza la Eucaristía y una festividad con todos los honores. Labores sociales en honor a San José En el marco de las actividades conmemorativas, la congregación Hermanas Josefinas junto al personal y con la colaboración de padres y representantes realizan labores sociales, entre ellas recolección de ropa y juguetes para las personas y niños más necesitados que hacen vida en comunidades adyacentes al plantel. “La ropa que ya no te pones otro la necesita”, este es el slogan que lleva la campaña en ayuda a todos los que lo requieren, “hoy en día sabemos que nada sobra, solamente desde nuestra realidad y desde nuestra pobreza hay que compartir lo que se tiene”. Con toda esta iniciativa se forman a los alumnos para que sean solidarios, además que junto a ellos crezca el amor, justicia, fraternidad, que sean personas colaboradoras, pero además de esto, se busca que se formen bajo la espiritualidad de San José, ya que él fue un hombre trabajador, solidario y transparente, destacó la hermana Sor Miriam. Finalmente, extendió invitación a toda la colectividad tinaquillera a venerar a San José, además a participar en la Misa que se celebrará con mucho amor en las instalaciones del Colegio este lunes a las 9:00 de la mañana.

