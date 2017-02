Congreso peruano condenó prohibición de salida del país al diputado @LuisFlorido Este martes el vicepresidente de la Asamblea de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Freddy Guevara arribó a la ciudad de Lima, Perú, para continuar el trabajo de diplomacia parlamentaria luego de que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro impidieron la salida del país presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Florido. Nota de prensa Guevara informó que sostuvo encuentros con la segunda vicepresidenta del Perú, Mercedes Arao, la presidenta del Congreso Peruano, Luz Salgado, además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Política Exterior, Jorge del Castillo, además de los congresistas Alberto Belaunde y Lourdes acosta. “El Congreso del Perú dejó claro su más profundo rechazo y condenó la prohibición de la salida del país del presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Luis Florido y la detención del diputado Gilber Caro quien sigue preso en dictadura, son hechos completamente irregulares, violatorio a la Constitución y a los convenios internacionales suscritos por Venezuela”, aseveró. El vicepresidente de la Asamblea Nacional manifestó que en la reunión se extendió el agradecimiento de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela al Perú por el apoyo que le dan a los venezolanos por el recate de la democracia “quedamos en seguir trabajando juntos en este lucha a la que se suma toda la región”, dijo. “La situación en Venezuela en materia de Derechos Humanos cada día se agrava ante la escasez de alimentos y medicinas, el pueblo comiendo de la basura, además actualizamos las denuncias en materia de los presos políticos, el bloqueo del gobierno a que se realicen elecciones, la sistemática persecución política a la oposición, la violación a la Constitución y los ataques del Ejecutivo en contra de la Asamblea Nacional de Venezuela”, narró. En parlamentario venezolanos resaltó en que se está buscando generar mayor articulación para lograr unificar a los parlamentos latinoamericanosde toda la región en defensa a la democracia en Venezuela. “En las próximas horas remos a Washington para reunirnos con senadores y congresistas para continuar develando lo que ocurre en Venezuela y sobre todo construyendo la solidaridad internacional que presione a la dictadura para ponerse el carril del respeto a los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática”, finalizó.

