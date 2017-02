Conmoción en Venezuela por crimen de Dereck Manaure, hijo del basquetbolista Juan Manaure La noche de este martes 14 de febrero fue hallado el cuerpo de Dereck Manaure, hijo del basquetbolista Juan Manaure, secuestrado el pasado 23 de diciembre. En un mensaje compartido este miércoles en su cuenta en twitter ‏@manaure_3, el deportista expresó su agradecimiento por los mensajes de solidaridad expresados al conocerse el asesinato de su hijo. “Gracias a toda esa gente bella que estuvo en todo momento apoyándome y pidiéndole a Dios por mi hijo,no tengo palabras para tanto dolor”, escribió. Las autoridades policiales aún no se han pronunciado. El jugador, que también incursionó en la música con el género reggaeton, mantuvo su esperanza de hallar con vida a su hijo, y así lo hizo ver en una serie de mensajes que escribió angustiado durante la espera para tener noticias del paradero de Derek. Darvinson Rojas, periodista de sucesos, informó sobre el hallazgo a través de su cuenta Twitter que “Según versión policial, los restos de Derek Manaure fueron hallados enterrados en Chuspita, cerca de Caucagua”. “Hijo de Juan Manaure fue asesinado el 1 de enero, detalla una fuente policial. Lo secuestraron en Caracas el 23 de diciembre en San Agustín” reveló. El asesinato ha conmocionado a Venezuela, que amaneció este miércoles 15 de febrero con diversas reacciones por el hecho que acabó con la vida del adolescente.

