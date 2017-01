Conoce la app de aerolíneas número 1 en Europa La compañía Ryanair acaba de anunciar que su aplicación móvil ya cuenta con 17 millones de descargas. Esto la sitúa a la cabeza de las aplicaciones de aerolíneas en Europa tanto en las plataformas iOS como en Android, dato que también confirma el récord de uso registrado por parte de los clientes. expreso.info Las visitas desde la aplicación han aumentado un 70% durante la última semana de diciembre y la primera de enero, siendo cada vez más clientes los que realizan sus reservas a través de dispositivos móviles. Además, la aplicación fue puntuada con una media de 4,5 estrellas por parte de los usuarios en Europa. Los clientes ahora tienen la oportunidad de valorar la aplicación en tiempo real durante el mismo proceso de reserva. De este modo, los usuarios de iOS concedieron una puntuación a la irlandesa de 4,6 sobre cinco estrellas, mientras que los de Android de 4,3. Por países, destacan los clientes de iOS irlandeses, que valoraron la aplicación con un 5/5, mientras que franceses, alemanes, griegos, italianos, holandeses, polacos, españoles e ingleses otorgaron un 4,5 o más. La aplicación de Ryanair también dispone de la funcionalidad ‘My Ryanair’, que permite un acceso aún más rápido y un proceso de reserva más sencillo. Además, está disponible en 8 idiomas (la versión en portugués se lanzará próximamente) y permite a los usuarios: – Registro y acceso a través de ‘My Ryanair’ – Ver información del vuelo – Guardar documentos de viaje – Elegir y reservar tarifas y asientos asignados – Reservar servicios de alojamiento y alquiler de coche – Realizar el check-in y descargar las tarjetas de embarque para móviles Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer de Ryanair, ha comentado que ‘estamos continuamente incorporando mejoras en la aplicación móvil para iOS y Android, y nos encanta ver que los clientes están disfrutando de nuestras actualizaciones y nuevas funciones, posicionando la app de Ryanair a la cabeza de las aerolíneas en Europa, con más de 17 millones de descargas y una puntuación de 4,5 estrellas sobre cinco’. ‘Las visitas a la app se incrementaron un 70% durante el periodo de vacaciones, y viendo cómo aumentaba el tráfico desde los dispositivos móviles en comparación con los fijos, estamos desarrollando una serie de mejoras digitales siempre teniendo en cuenta los dispositivos móviles, como parte de nuestro programa Siempre Mejorando’.

