Conozca los puntos de concentración para exigir la liberación de Leopoldo López este #18F Este viernes, Lilian Tintori, esposa del líder de Voluntad Popular y preso político, Leopoldo López retuiteó una infografía que contiene los puntos de concentración para la protesta convocada para este sábado 18 de febrero a las 09:00 am. Los puntos son los siguientes: Plaza Brión de Chacaíto, Distribuidor Altamira, Parque del Este, Distribuidor Santa Fe y la entrada de la urbanización Caurimare. La convocatoria fue realizada por López a propósito de sus tres años de encarcelamiento. Así mismo, este viernes se dio a conocer un audio que grabó López desde la cárcel de Ramo Verde, en nombre de todos los presos políticos de Venezuela. ¡Atención! Estos son los puntos de salida de la protesta de mañana #18F: – Santa Fe

– Parque del Este

– Plaza Brion

– Caurimare Hora: 9AM pic.twitter.com/fQfhQgr2bl — TodosPorLaLibertad (@TodosxLibertad) February 17, 2017

