Conseturismo: Temporada de carnaval sigue estancada El presidente de Conseturismo, José Antonio Yapur, sostuvo que las cifras de visitas a la isla para la temporada de Carnaval son muy bajas en comparación con el año 2016, reseña Unión Radio. Yapur indicó que existe un pequeño repunte de visitantes, “si bien este repunte no va ayudar que Margarita esté totalmente llena, logrará que se sienta un poco más de movimiento de lo que tradicionalmente ha sido las expectativas para carnaval”. El presidente de Conseturismo informó que hubo más reservaciones para la temporada de Semana Santa.

You must log in to post a comment.