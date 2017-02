Copei exige investigación sobre caso Odebrecht y venta de pasaportes ilegales en medio oriente El miembro de la dirección nacional de Copei y Concejal del Municipio Libertador, Rogelio Díaz acudió este lunes ante la Fiscalía General de la República para solicitar mediante un documento que se aperture una investigación sobre los presuntos casos de corrupción en la empresa Odebrecht y la venta de pasaportes ilegales a a terroristas del Medio Oriente . Nota de prensa “Hoy acudimos ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se aperture una investigación sobre los casos de corrupción en Odebrecht en Venezuela y para rechazar la ilegal detención de colegas periodistas brasileños y venezolanos en el Estado Zulia el pasado fin de semana, que estaban cubriendo y buscando información sobre porque está siendo investigada esta empresa, una realidad que ocurre en Venezuela”, indicó desde la sede del Ministerio Público. Díaz destacó que la empresa Odebrecht está involucrada en la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo “que tiene un retraso de cinco años; por lo que solicitamos a la fiscalía que abra una investigación seria y responsable, no política sino técnica a todos los casos de corrupción de esta empresa y a la detención de estos periodistas”.

“Hay investigaciones que señalan que Odebrecht cobró 3 veces más de lo presupuestado en la construcción de la línea 5 del Metro de Caracas que ya tiene 6 años de retraso y no hay responsables, se tiene que investigar a los grandes involucrados, a los jefes del Gobierno Pimentón”, añadió. El también concejal del Municipio Libertador aseveró que esta es una demostración de que “El Estado Venezolano no quiere que se investigue lo que paso con Odebrecht, un Gobierno pimentón que está metido en todos los guisos del mundo y no quiere que se investigue lo que está pasando con los casos de corrupción. En el 2017 van 3 periodistas extranjeros expulsados del país; cerrar medios de comunicación y perseguir periodistas es sólo la mayor demostración de que vivimos en Dictadura”. El dirigente socialcristiano exigió al ente que también se abra una investigación sobre la venta pasaportes venezolanos a terroristas del Medio Oriente denunciada por el canal CNN.

“También solicitamos a la Fiscalía General de la República que se investigue la venta de pasaportes venezolanos a presuntos terroristas en el medio oriente a los que se le cobraba hasta quince mil dólares, denunciado en el canal CNN la semana pasada; lo que causó los insultos y ataques del señor Maduro ayer pidiendo que CNN estuviera fuera de Venezuela, esto es sumamente grave y requiere una investigación seria al respecto, porque esto atenta contra la seguridad de Venezuela y el mundo”, finalizó.

