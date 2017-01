Corea del Norte: Sanciones de EE UU son absurdas Corea del Norte tildó este martes de “absurdas” las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a siete de sus altos cargos, entre ellos la hermana menor del líder Kim Jong-un, por su papel en la violación de derechos humanos acometida por el régimen. “Esto no es más que el último recurso de Washington para empañar la imagen de la DPRK (siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte) a la luz de las actuales relaciones entre la DPRK y EE UU”, señaló un comentario publicado por la agencia estatal norcoreana KCNA. Las nuevas sanciones, que siguen a las impuesta a Kim y otros 10 altos funcionarios del régimen en julio de 2016, estipulan la prohibición de entrada en Estados Unidos y realizar negocios con estadounidenses, la congelación de propiedades en el país norteamericano “y otros artículos absurdos”, dijo el medio oficial. Corea del Norte acusó a la administración del presidente Barack Obama de no abandonar la “política de hostilidad” iniciada en la última presidencia Bush que “empujó a Pyongyang a tener acceso a las armas nucleares” e instó a Obama a “no perder el tiempo” con los asuntos de otros para que se dedique “a los preparativos para su salida de la Casa Blanca”. El Departamento del Tesoro de EE UU impuso el pasado 11 de enero sanciones a siete altos cargos de Corea del Norte en respuesta a “las continuadas violaciones de derechos humanos y censura”. Entre los incluidos en la lista de sancionados en esta ocasión figuran Kim Won Hong, ministro de Seguridad del Estado, organismo al que Washington considera responsable de las actividades de tortura en la red de los campos de prisioneros del país. Asimismo, fue sancionada Kim Yo-jong, hermana del líder y directora adjunta del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, así como el Ministerio de Trabajo y la Comisión Estatal de Planificación.

You must log in to post a comment.