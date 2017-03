CORPOELEC emprende mantenimiento preventivo en redes eléctricas de Cojedes (horarios de corte)

Desde este sábado 4 de marzo, CORPOELEC inicia labores de mantenimiento preventivo en las redes eléctricas de Cojedes, para beneficio de comunidades de Ezequiel Zamora, Ricaurte, y Tinaquillo.

El gerente estadal de Distribución y Comercialización de la Empresa Eléctrica, Gabriel Palma, informó que se trata de labores de pica y poda, cambio de aisladores, tensado de línea de Alta Tensión, entre otros trabajos en pro de la optimización del servicio eléctrico en las mencionadas jurisdicciones.

Palma explicó que se hace necesaria la interrupción temporal del servicio eléctrico para garantizar la seguridad de las cuadrillas de CORPOELEC. Los circuitos que serán atendidos son: Mapuey, Lomas del Viento, Tirado, Caño Hondo, El Amparo, Guamita y Zona Industrial de Tinaquillo, de acuerdo a la siguiente programación:

Sábado 04 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 m.: Mapuey, El Cacao, El Potrero y Mapurite (Ezequiel Zamora). Domingo 05 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 m.: La Mapora, Los Jardines, El Pionio, Lomas del Viento y Orupe (Ezequiel Zamora).

Martes 07 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 m: El 200 y La Guamita (Tinaquillo), de 8:00 a.m. a 12:00 m: Agropecuaria siete guía y agropecuarios de la zona (Ezequiel Zamora). Miércoles 08 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 m: La Doncella y agropecuarios de la zona (Ricaurte), de 8:00 a.m a 12:00 m.: El 200 y La Guamita (Tinaquillo).

Jueves 09 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 m: Tirado, Agropecuaria siete guía y agropecuarios de la zona (Ezequiel Zamora), de 8:00 a.m a 12:00 m.: El 200 y La Guamita (Tinaquillo). Viernes 10 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.: La Doncella y agropecuarios de la zona (Ricaurte).