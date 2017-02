David Viana: A 396 años de su fundación, Guarenas está sumergida en pobreza y miseria A propósito de la conmemoración de la fundación de Guarenas, el concejal por la Mesa de la Unidad, David Viana, argumentó que dicha entidad ha sido abandonada y olvidada por el gobierno nacional y municipal, por lo que destacó, “A 396 años de su fundación, Guarenas está sumergida en pobreza y miseria”. Nota de Prensa En ese sentido, Viana manifestó que “la llamada Perla de Miranda conmemora 396 años totalmente abandonada y olvidada por parte del gobierno nacional y la alcaldía del municipio Plaza, porque gracias a sus políticas erradas los servicios públicos son un desastre, la inseguridad campea diariamente convirtiéndola en uno de los lugares más peligrosos del país“. Asimismo, señaló que “los guareneros viven una pesadilla cada día porque reina la escasez de alimentos y medicamentos, así como el caos vehicular por no contar con una vialidad adecuada”. Ante este panorama, para el concejal Viana, quien también es el coordinador de Primero Justicia en el municipio Plaza, “el mejor regalo para Guarenas es la esperanza de cambio y futuro, así como la certeza de que un cambio de gobierno a nivel municipal, regional y nacional propiciará las condiciones necesarias para que Guarenas deje de ser una ciudad satélite y se transforme en una urbe modelo en la que sus habitantes tengan igualdad de oportunidades ante el progreso”, sentenció. Por último, el concejal y representante de la Unidad en el municipio, le envió un mensaje esperanzador a quienes habitan la entidad: “el llamado es a este pueblo generoso, que anhela y merece tener calidad de vida, hoy con motivo de la celebración aniversaria de la ciudad, le ratificamos el compromiso de trabajar para recuperar Guarenas y transformarla en la ciudad modelo, donde todos, sin distinción de colores políticos, transitemos el camino hacia el progreso”, concluyó.

