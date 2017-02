De emprendedor a diputado, la verdad de la empresa de @LuisFlorido (entrevista) Tras ser acusado por diputado Diosdado Cabello de tener empresas de distribución de alimentos con nexos con el Gobierno, el parlamentario y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, negó esta declaraciones, y aclaró que la empresa fue vendida antes de ser electo diputado. Florido, en exclusiva para LaPatilla.com, relató que antes de ser diputado fue un emprendedor que desarrollo distintos proyectos, siendo su principal orgullo “ServiFood Este”, empresa de comedores creada en 1994 y según cuenta el diputado, lo sacó de la “peor situación económica” por la que ha pasado. Explicó que durante muchos años, en la empresa, hubo y hay vinculación con las universidades del país, sin embargo, resaltó que en ningún momento se han relacionado con el Gobierno. “No puede ser yo uno de los principales críticos del régimen y tener nexos con ellos”, dijo el también dirigente del partido político Voluntad Popular. Del mismo modo, aclaró que la empresa fue vendida “por el solo hecho que existieran dudas de que pudieran existir algún conflicto de intereses entre la empresas y las universidades públicas”. El diputado describió como inició con la empresa desde su casa y con ayuda de su esposa hasta expandirse a contratar con industrias, empresas públicas y universidades. Florido conversó también con LaPatilla sobre el status de su pasaporte y expresó que es una situación muy irregular, sobre todo en su caso que tiene doble función como diputado. Igualmente, el parlamentario aprovechó la oportunidad para reafirmar el llamado este próximo 18 de febrero para que los venezolanos exijan la libertad de Leopoldo López. “Ahora hay que trabajar bajo la base la convicción y está te la da la certeza de lo que esta ocurriendo internacionalmente”, agregó Florido. Vea la entrevista completa en el siguiente video.

