De Múltiples Disparos Asesinaron A Una Mujer Embarazada ROSEDEL CAMPO San Carlos.- En horas de la mañana de este miércoles, en una vivienda ubicada en el Autódromo Internacional de San Carlos, hallaron muerta a una mujer, quien recibió varios disparos y estaba embarazada. A través de fuentes cercanas a los cuerpos de seguridad, se conoció que la occisa respondía al nombre de Cristal del Mar Piñero Guedez, de 23 años de edad, quien laboraba como seguridad en el circuito especial para carreras de carro. Al parecer la ciudadana tenía aproximadamente cinco meses de gestación. Alrededor de las 08:00 am, una persona que arribó al lugar se encontró con la dantesca escena. En el sitio se encontraba la hija de la fallecida, que tiene aproximadamente cuatro años de edad, e infortunadamente presenció el lamentable hecho y lloraba desconsolada. Trascendió que los victimarios le propinaron al menos siete disparos, que le segaron la vida en el acto a Piñero Guedez. Aparentemente los sujetos no identificados por las autoridades policiales, no la despojaron de ningún objeto de valor, por lo que presuntamente, los agentes estarían manejando como posible móvil, la venganza. Al sitio del acontecimiento acudieron los oficiales de PoliCojedes, quienes resguardaron la escena del crimen. En cambio los detectives del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), iniciaron las averiguaciones sobre este caso consternó a los sancarleños.

