Defensa de Gilber Caro exige su liberación El abogado defensor del diputado suplente Gilber Caro, Antonio Marval, informó que este lunes se cumplió un mes de la detención de su defendido y hasta la fecha “es el único preso que se encuentra en un centro de reclusión sin una orden judicial”, publica Unión Radio. Marval aseveró que “en toda la historia peninteciaria de Venezuela” nunca se había dado algo así y que tal sentido “es un gran error”. Asimismo, sostuvo que han agotado todos los recursos para que haya justicia y se cumpla la ley. “Hemos ido al TSJ, hemos acudido ante la jurisdicción civil, porque violaron su derecho a la inmunidad parlamentaria”, reseñó. Por último catalogó la detención de Caro como un misterio, debido a que el diputado inició un viaje en Táchira y fue detenido en Carabobo por presuntamente tener armamento, tras haber pasado por múltiples alcabalas para llegar entre Barinas y Mérida.

