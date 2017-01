Defensa del diputado Gilber Caro introdujo habeas corpus ante el TSJ Los equipos de defensa del diputado suplente de Voluntad Popular, Gilber Caro, y el del general Raúl Baduel ejecutan acciones judiciales para hacer que ambos recuperen la libertad lo más pronto posible. La defensa del diputado Caro introdujo un habeas corpus ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en vista de que han transcurrido cinco días de su detención en la Comandancia Carabobo del Sebin y no han podido tener contacto con el parlamentario. “La consecuencia de eso sería que le otorguen la libertad plena de manera inmediata, en vista de que esto se convirtió en una detención arbitraria. Esperamos poderlo ver y que lo trasladen lo antes posible al TSJ”, dijo Theresly Malavé en las inmediaciones del Sebin, en Naguanagua, estado Carabobo. Explicó que han transcurrido más de 48 horas desde que Caro debía ser presentado en tribunales y eso no ha sucedido, por lo que la Sala Plena del TSJ debería otorgarle la libertad de inmediato, por la arbitrariedad del procedimiento. Malavé reiteró que es indiscutible que Caro está protegido por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, así sea diputado suplente, pues señaló que la ley establece que un diputado suplente goza de ese beneficio hasta 40 días después de haber entrado la cámara a sesionar. La última vez habría sido el pasado 16 de diciembre. Antonio Marval, miembro del equipo defensor de Caro y Steyci Escalona- novia del diputado suplente, que también está detenida- denunció que existe una incongruencia en las actas de supuesta evidencia contra Escalona, pues según estas el fusil que se les habría encontrado estaría en la maleta del automóvil, pero en la fotografía aparece en la parte trasera del vehículo. Otra incongruencia denunciada por Marval es que según las actas la caja que contenía el supuesto explosivo plástico aparece en el asiento del copiloto, por lo que sería un absurdo que la chica viniera sentada sobre el material explosivo. La apelación El abogado Omar Mora Tosta, defensa del general retirado Raúl Isaías Baduel, interpondrá un recurso de apelación contra la revocatoria que hizo el Tribunal Primero de Ejecución Militar de Caracas a la medida de libertad condicional que tenía el ex ministro de la Defensa desde 2015. Mora Tosta expresó que es público y notorio que el general Baduel no incumplió con ninguno de los requisitos que estableció la medida de libertad condicional. El abogado acudió este lunes al tribunal militar de Caracas para ver si se realizaba la audiencia y le notificaron que no hubo despacho. La defensa informó que de manera extraoficial supo que el general retirado se encuentra preso en la cárcel de Ramo Verde. Informó que el domingo pasado los familiares pudieron visitarlo por dos minutos y que a simple vista su condición física se encontraba en buenas condiciones, pero la visita la hicieron con fuerte custodia militar alrededor de Baduel.

