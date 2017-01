Defensoría del Pueblo mantiene seguimiento a la detención de Gilber Caro El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó que desde su despacho se está haciendo seguimiento al caso del diputado Gilber Caro, detenido en el Círculo Militar de Naguanagua, estado Carabobo, desde hace seis días. Saab aseguró que ha sostenido encuentros con los familiares del parlamentario y las diferentes instancias judiciales para darle celeridad al caso del diputado suplente por el estado Miranda. Agregó que la Defensoría del Pueblo va a colaborar con la Vicepresidencia de la República, en un nuevo plan para afrontar los índices delictivos desde un punto de vista más humano. La defensoría hará recomendaciones para revisar las actuaciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), tras presuntas violaciones de los derechos humanos. Caro fue detenido el 11 de enero por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la Autopista Regional del Centro. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que portaba armas de guerra pertenecientes a la Fuerza Armada. También se dijo que Caro estaba involucrado en un plan para generar desestabilización en el país.

