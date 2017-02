Delincuente Le Robó La Moto A Una Persona Y Fue Aprehendido Por La GNB ROSEDEL CAMPO Tinaquillo.- En plena vía pública de Tinaquillo, bajo amenaza un antisocial le robó la moto a una persona. Mediante un operativo de seguridad, funcionarios del Destacamento N° 322 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron ponerle los ganchos. El sector La Granjita fue el escenario donde los centinelas dieron con el paradero del presunto responsable del hecho. Según las declaraciones del teniente coronel, Efrén de Jesús Flores Méndez, comandante del D-322, el detenido fue identificado como Jhonaikel Daniel López Ojeda. Flores Méndez, dio a conocer que el sujeto en cuestión, en horas de la mañana del pasado martes 14 de febrero, presuntamente había perpetrado el robo del vehículo tipo moto, por lo que una vez que recibieron la denuncia por parte de la víctima, emprendieron su búsqueda. Por tal razón enfatizó que López Ojeda fue presentado ante el Ministerio Público del estado Cojedes, debido a que estaría incurso en uno de los delitos establecidos en la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículos. También explicó que los funcionarios practican un operativo de seguridad en el municipio Tinaquillo, para garantizar la paz y el buen orden legal.

