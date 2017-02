Delincuente Solicitado Por La Justicia Fue Puesto Tras Las Rejas ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Un hampón que se encontraba prófugo de la justicia cojedeña, fue detenido por funcionarios del Destacamento Nº 322 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mediante un operativo de seguridad practicado en el municipio Tinaquillo. Como Guido Antonio Avendaño Aular, fue identificado el ciudadano a quien arrestaron los centinelas, en la Troncal 005, así lo informó el Teniente Coronel, Efrén de Jesús Flores Méndez, comandante del D-322 de la GNB. Por tal razón detalló que Avendaño Aular, se encontraba solicitado por el Juzgado Primero de la Circunscripción del estado Cojedes, desde el 05 de diciembre del año 2016, ya que estaría incurso en el delito de hurto calificado. Además dijo que los castrenses constituyeron el acta penal y presentaron el caso ante la Fiscalía Superior del Ministerio Publico estado Cojedes. Flores Méndez, sentenció que los militares llevan a cabo el operativo que es dirigido para prevenir, reprimir y minimizar las actividades violatorias al orden legal en el municipio Tinaquillo.

