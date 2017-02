@DelsaSolorzano: Informe de Amnistía Internacional es vergonzoso para Venezuela “Es vergonzoso para Venezuela el informe de Amnistía Internacional, donde nuevamente es calificada como uno de los países donde más se violan los derechos humanos”. Así reaccionó la presidenta de la comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano, al analizar el informe anual de Amnistía Internacional en el seno de la instancia parlamentaria, concretamente el capítulo donde se refiere al caso de Venezuela, que calificó de bastante específico en torno a la situación del país. “Desde la Asamblea Nacional y La Mesa de la Unidad Democrática trabajamos de manera consecuente para cambiar esta realidad, donde se violan todos los derechos humanos, por un sistema efectivo de derechos humano que venga desde el Estado y eso solo se puede lograr con un cambio político en Venezuela”, recalcó la diputada. Sobre el aspecto que se refiere a los derechos económicos, el informe destaca con alarma el hecho que Nicolás Maduro haya prorrogado en distintas oportunidades un decreto de emergencia económica, que es completamente inconstitucional y al margen de la Asamblea Nacional. “Eso no lo entienden en ningún país del mundo”. Considera que el informe está muy preciso en materia de de los derechos económicos, en el que destacan que la inflación en alimentos en Venezuela supera 500%, reconociendo que es imposible que cualquier ciudadano venezolano pueda comprar comida, si la consigue. “Subraya Amnistía que en Venezuela hay una escasez absoluta de alimentación y 92% de escasez de medicinas comunes y 70% en medicinas de alto costo. A pesar de esta grave crisis el gobierno niega abrir el canal humanitario necesario para que puedan traer alimento y medicinas al país”, criticó Solórzano. En relación a la administración del sistema de justicia, Solórzano manifestó que el informe destaca varios aspectos que considera muy importantes, como el tema de la impunidad que supera 98%, tal como lo dice el propio informe de la Fiscalía General de la República en su informe anual. “Se le suma a esta grave impunidad que los venezolanos no podemos tener justicia internacional desde el momento que Venezuela denunció el tratado que nos hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que nos han quitado el acceso a la posibilidad de una justicia internacional”, explicó la parlamentaria. Precisó que el informe resalta los casos de violencia contra la mujer y la familia y critica el hecho que no se han establecidos los sistemas de albergue para las mujeres que son golpeadas y agredidas, tanto física como psicológicamente. Dijo que sobre el tema penitenciario se habla de altos índices de hacinamiento, de manejo de armas de fuego dentro de los centros penitenciarios y de que la mayoría de los reclusos son procesados, pero no penados, lo que aumenta el hacinamiento. Señaló de muy importante que el informe de Amnistía apunte, en materia de Derechos Humanos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los organismos de seguridad del Estado contra todo ciudadano que piensa distinto a las políticas del gobierno. “Condenan la agresión a los periodistas en Venezuela y afirman que corren peligro, que les roban sus equipos, que sufren amenazas gravísimas contra su vida y esto no solamente constituye violación a los derechos humanos, sino una violación a la libertad de expresión y libertad de información”, detalló Solórzano. Sobre el tema de los presos, perseguidos y exiliados políticos comentó que el informe asegura que frente a estas características el gobierno carece de democracia. Por otra parte precisó que sobre muertes violentas, Venezuela supera cualquier país que está en guerra. “No hay país del mundo donde maten más personas de manos de la violencia que en Venezuela. Esto es terrible. El Salvador, por ejemplo, bajó su índice de homicidios a 81 y nosotros subimos a 92 por 100 mil habitantes. Insisto, Venezuela es el país más violento del planeta y a eso hay que sumarle que tenemos 98% de impunidad”, declaró la parlamentaria. Finalmente informó que el análisis de la comisión de Política Interior sobre el informe de Amnistía Internacional, caso Venezuela, lo van a llevar a la plenaria de la Asamblea Nacional. “Además vamos a realizar en los próximos días un evento con las víctimas de violaciones de derechos humanos que señala el informe de Amnistía Internacional, con el fin de ponerle rostro a estas denuncias. No se trata de letras frías de un informe, sino de cómo afecta estos temas de violación de derechos humanos a cada ciudadano en Venezuela que tiene hambre, que no tiene medicinas, a cada mujer en Venezuela que es golpeada y no tiene a dónde ir, a cada madre que la violencia le arrebató a su hijo, esposo, hermano o padre”, sentenció Solórzano.

