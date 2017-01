Denuncian ante la OEA violaciones a la Constitución Larissa González, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Delta Amacuro, sostuvo una reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde denunció nuevas violaciones a la Constitución cometidas por el oficialismo. González expuso un conjunto de irregularidades en relación a la crisis política y humanitaria que se vive en Venezuela. En una misiva entregada por la parlamentaria, está en primer lugar la no realización de elecciones regionales y de diputados a los Consejos Legislativos de los estados, lo cual viola el artículo 160 de la Carta Magna, por lo que calificó como ilegítima la permanencia del Ejecutivo regional. Asimismo rechazó que el presidente Nicolás Maduro, junto a los ministros de su despacho, no presentó en los primeros 10 días del período de sesiones de la Asamblea Nacional el informe anual de su gestión ante la instancia legislativa. González también informó acerca de las arbitrarias detenciones y el desconocimiento a la inmunidad parlamentaria. Puntualmente denunció lo ocurrido con el diputado Gilbert Caro, apresado la semana pasada. Según la nota de prensa, se está violando el artículo 200 de la Constitución, que consagra la inmunidad parlamentaria. Finalmente, Luis Almagro mostró evidente preocupación por todos los atropellos recibidos por parte del oficialismo Instó a no claudicar en la lucha por retomar la libertad y la democracia en Venezuela. La diputada Larissa González también entregó el informe anual de la Comisión de Pueblos Indígenas, en el que se revelan todas las carencias que sufren y las violaciones constantes a sus derechos fundamentales.

