Denuncian en la AN agresiones al Arzobispo de Barquisimeto El diputado Guillermo Palacios solicitó a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) abrir una investigación, debido a las agresiones en contra del Arzobispo de Barquisimeto, monseñor Antonio José López Castillo, tras lo expresado durante su sermón en la misa que se llevó a cabo el pasado 14 de enero, en el marco de la procesión de la Virgen de la Divina Pastora, reseña El Impulso. “Monseñor López Castillo hizo referencia a algunos de los problemas que están ocurriendo en el país y que son del conocimiento de todos los que los estamos sintiendo. En la homilía se refirió básicamente a los graves problemas de inseguridad, de escasez, desabastecimiento, de hambre y de miseria, pidiéndole a la Divina Pastora su ayuda para superar tales situaciones”, apuntó Palacios. El parlamentario larense explicó que ello fue precedido por una audiencia que en días anteriores a la procesión le había solicitado el general José Torrealba, jefe del Zodi, quien le pidió al Arzobispo que no fuese a pronunciar ningún señalamiento relacionado con los problemas del país ni contra el gobierno nacional. “Esto no fue aceptado por monseñor, por considerar que constituye una violación flagrante a la libertad de cultos, del derecho a la libertad de expresión y de información”, indicó. Asimismo, relató que, en represalia, enviaron unos colectivos a la residencia del monseñor López Castillo. “Estos colectivos fueron llevados desde el destacamento 47 de la Guardia Nacional hasta la residencia del religioso, con el propósito de amedrentarlo, amenazarlo y quizás chantajearlo”, aseveró. Palacios también solicitó a la citada instancia legislativa que se interpele al general José Torrealba, ya que sostuvo que no es la primera vez que actúa en contra de la colectividad larense. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, diputada Delsa Solórzano, informó que se debatirá dicha denuncia junto a la Comisión de Cultos, razón por la cual se emitirá una comunicación al presidente de dicha instancia legislativa, Richard Blanco.

