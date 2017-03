Denuncian fuerte represión contra trabajadores informales en Caracas Integrantes del Frente de Trabajadores No Dependientes elevaron su voz de protesta ante la que calificaron de brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra la economía informal, esto incluye detenciones y robo de mercancía. Estos sucesos están ocurriendo en zonas como Catia, Quinta Crespo y la Candelaria informaron los afectados. Nota de Prensa Argenis Urrecheaga, coordinador del Frente de Trabajadores No Dependientes, detalló que en parroquias como Candelaria llegan funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) arremetiendo contra los buhoneros, decomisando sus bienes y llevándoselos detenidos para luego ser presentados a los tribunales. “Muchas de las personas maltratadas son de la tercera edad y especiales, siendo esto una franca violación a los derechos humanos, igualmente los Fiscales del Ministerio Publico se están prestando para judicializar el oficio del cuenta propia”, dijo. Urrecheaga señaló que en Catia y el Cementerio también la represión ha sido fuerte contra la economía informal, significando con esto una transgresión al derecho al trabajo de miles de personas. “Al atravesar por una fuerte crisis económica son cada vez las personas que ven en el trabajo por cuenta propia una forma de llevar el sustento a sus familias, exigimos que se nos respeten y se establezcan mesas de diálogo para buscar la resolución de la problemática. La gente de las comunidades saben que nosotros nos dedicamos a trabajar de sol a sol de manera honesta”. Cada vez más cerca la aprobación de una ley que proteja a la cuenta propia Vicente Carias, vocero Atraem sección Mercados, informó que la entrada en parlamento de la Ley de protección, dignificación y desarrollo de los trabajadores no dependientes va por muy buen camino, ya que esta fue incluida en las legislaciones que serán aprobadas en 2017. “Próximamente tendremos un derecho de palabra ante la Comisión de Desarrollo Social del Poder Legislativo para hacer la exposición de motivos del anteproyecto de ley y luego se realizará una gran asamblea con emprendedores de Libertador y otra en Maracay, las cuales tendrá carácter vinculante”, indicó.

