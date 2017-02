Denuncian irregularidades en el proceso de carnetización de la UCV Los integrantes de la plataforma estudiantil “La U reacciona”, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), denunciaron este lunes presuntas irregularidades en el proceso de carnetización de esa casa de estudios. Nota de Prensa Ayrton Monsalve, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y aspirante al Consejo Universitario, señaló que el Gobierno busca acabar con el espíritu independiente de las universidades autónomas. “La jornada de carnetización que tuvimos no fue por los canales regulares, sino que fue la Misión Ribas la que facilitó la impresión de los carnets, cuando es la universidad la que debe encargarse de ese asunto”, sostuvo. El vocero de la plataforma estudiantil explicó que las autoridades de la UCV solicitaron el presupuesto ante el Ministerio de Educación Universitaria y este no fue otorgado. Monsalve recalcó que este debería ser un proceso independiente de los organismos del Estado, por tratarse de una universidad autónoma. Al respecto, señaló que los estudiantes “no pueden aceptar las migajas que el Gobierno da a las universidades”, lo que ha derivado en una situación de contingencia general. “El comedor de la UCV no puede atender a toda la población estudiantil ucevista. Hay estudiantes que se quedan en las colas sin poder comer”, agregó. Además, el dirigente estudiantil se refirió al sistema de transporte universitario y expresó que no hay suficientes unidades para todas las rutas por falta de repuestos y personal.

