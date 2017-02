Denuncian que @DelsonGuarate se encuentra en un grave estado de salud Familiares y abogados del alcalde opositor venezolano Delson Guarate, encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), denunciaron hoy el “grave” estado de salud en el que se encuentra la autoridad del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI) del céntrico estado Aragua. “Delson ha perdido 27 kilos, está perdiendo masa muscular y sufre de fiebres muy altas. Su situación es bastante difícil”, dijo la esposa del alcalde, Jenny de Guarate, según un comunicado de prensa. El alcalde que también es militante del partido Voluntad Popular (VP), del opositor preso Leopoldo López, y que fue detenido el pasado 2 de septiembre, fue trasladado a un Hospital Militar por una “lesión maligna en el vaso” y “requiere una resonancia magnética urgente”, dijo su abogada, Ana Leonor Acosta. La abogada indicó que Guarate “está bajo un posible cuadro cancerígeno” y señaló que en el centro médico donde se encuentra el alcalde no hay el equipo médico necesario para diagnosticar la gravedad de lo que tiene. “Esta resonancia es fundamental para saber en qué estado de salud está Delson. Además, ha perdido 27 kilos y presenta un cuadro de glicemia y diabetes. Ha tenido problemas de hipertensión arterial y cuadros febriles muy altos y constantes”, agregó. Asimismo, el también alcalde y dirigente de VP David Smolansky dijo que el pasado 19 de enero el juez Jonathan Fonseca emitió una orden de traslado para el alcalde donde se “sugiere que sea llevado a Clínica Caracas o a la Clínica Metropolitana; pero el Sebin no ha acatado dicha orden”. Por lo anterior, Smolansky pidió al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que convenza al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y al vicepresidente Tareck el Aissami de que la vida del alcalde “corre peligro” para que sea trasladado a una clínica privada. Smolansky responsabilizó a Maduro y a El Aissami por la vida del dirigente municipal. Guarate fue detenido en vísperas de una marcha opositora hecha el 1 de septiembre de 2016 en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) señalado de “financiamiento al terrorismo” y “asociación para delinquir”.

