Desempleados De La Planta De Etanol Piden Al Gobierno Nacional Reactivar El Proyecto LUISANA SUÁREZ San Carlos.- Un grupo de personas desempleadas se concentraron a las afueras de las instalaciones de la Planta de Etanol en Mata Oscura, municipio Anzoátegui, con esperanza y fe de que el Gobierno Nacional continúe este proyecto que vendría a generar cientos de empleos para las zona. José González, conocido como “Maracay”, comentó que tres veces a la semana se acercan al lugar para ver si les dan una respuesta. Dijo que más de 600 se abocan a la planta en busca de trabajo. Manifestó su preocupación por la situación económica del país. Comentó que tienen las ollas vacías en sus casas y muchas veces no tienen nada que comer. El vocero solicitó al presidente Nicolás Maduro y a la Gobernadora del estado que visiten este espacio y vean la necesidad de empleo que existe. Pidió que se pongan la mano en el corazón o por lo menos, manden una comisión a la planta que evalúe en qué estado quedó el proyecto y se retomen las labores. Exigió en nombre de todos los presentes que se cumpla la palabra del Presidente, quien en una de sus alocuciones sostuvo que reactivarían este proyecto. Dijo que en estas zonas no hay trabajo y la única fuente de empleo que existe es la siembra por temporada. “Hasta el momento nuestra única esperanza es la palabra del presidente Maduro. El llamado que hacemos es a las autoridades regionales y municipales, para que los atiendan y sirvan de puente para que el gobierno Nacional active Etanol y así podamos resolver un poco la situación económica en nuestro estado”, expresó. Por su parte, Berenice Pérez, acotó que muchas mujeres de la zona tienen deseo de trabajar. Señaló que tienen la fe de que el proyecto salga adelante porque el presidente Maduro dio la orden arrancar con los trabajos en la planta. “Confiamos en la palabra de nuestro Presidente”. Finalmente, pidió a la Gobernadora gestionar para que el Gobierno Nacional invierta en este proyecto.

You must log in to post a comment.