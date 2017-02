Desiree Barboza: En los barrios no necesitamos grupos paramilitares sino seguridad La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Desiree Barboza, criticó la pretensión de Nicolás Maduro de desplegar Fuerzas Especiales de Acción Rápida en barrios, fábricas, universidades y distintos sectores de todo el país para combatir disturbios. Calificó esta medida como una forma de ejercer control sobre el pueblo. Nota de prensa “Como de costumbre el dictador que tenemos por Presidente busca amedrentar y sembrar miedo en los venezolanos. A Maduro le aterra que el pueblo exija sus derechos por medio de la protesta de calle”, señaló. Desde el municipio Lagunillas, en un recorrido casa por casa en el sector Eleazar López Contreras, repudió la orden de desplegar las Fuerzas de Acción Rápida y exhortó al Gobierno nacional a garantizar seguridad en todo el territorio nacional, porque a diario los ciudadanos son víctimas potenciales de la inseguridad. “Mientras Nicolás crea tropas de fuerzas especiales, nuestra gente se muere a manos del hampa. Esta no es más que una medida fracasada para arrodillar a nuestro pueblo. Maduro quiere seguir hundiendo a Venezuela para ejercer un control total sobre el pueblo”, manifestó. Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular, anunció que el partido progresista seguirá en la calle ejerciendo presión de manera pacífica y democrática para exigir “Elecciones ya” y lograr un cambio de Gobierno.

You must log in to post a comment.