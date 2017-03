Desparecido mototaxista en Tinaquillo San Carlos.- Robert Antonio Márquez Rodríguez, es el joven que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 2 de marzo en el municipio Tinaquillo. De acuerdo a la información que maneja el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), el joven salió de su residencia ubicada en el sector San Isidro, con la intención de laborar como mototaxista, oficio que realizaba desde hace algún tiempo. Se desconocen más detalles de la desaparición de Márquez Rodríguez. Sin embargo, el Cicpc se encuentra realizando las investigaciones de campo, que permitan dar con el paradero de este joven tinaquillero, hecho que tiene en zozobra y preocupación tanto a su familia, como a la colectividad en general y allegados.

