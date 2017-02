Detenida la producción de la refinería de Puerto La Cruz por una falla La producción de destilados de la refinería venezolana Puerto La Cruz se detuvo luego de fallas en sus calderas, lo que dejó fuera de servicio varias plantas medulares, dijeron el lunes a Reuters un líder sindical y un trabajador. Reuters El vocero José Bodas informó que las calderas de la refinería, con capacidad para procesar 187.000 barriles por día (bpd) de crudo, se detuvieron el lunes en la mañana, luego de que culminaran trabajos de mantenimiento. “Quisieron subir la producción de vapor y las calderas no aguantaron, en consecuencia, se pararon. Al pasar este tipo de problema todas las demás plantas quedan circulando productos para que estos no se compacten, mientras esperan que se normalice la situación”, explicó Bodas. Un trabajador de la refinería en la costa oriental del país confirmó la información. “La planta catalítica se cayó (detuvo) como todas y cuando la arrancamos de nuevo para recircular producto se prendió (incendió) un compresor, pero fue controlado rápido. Se bajó carga a lo mínimo, sólo estamos recirculando en estos momentos”, dijo, pidiendo reservar su nombre. Por el incidente, explicaron, las plantas de alquilación, craqueo catalítico y dos de las tres destiladoras fueron afectadas. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que controla la operación del circuito refinador local, no respondió de inmediato a una solicitud de información. La petrolera a menudo culpa a saboteadores de causar daños en sus instalaciones, pero críticos de la gestión de la estatal sostienen que la desinversión y la escasez de repuestos afectan a la industria.

