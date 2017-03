Detenido Responsable De La Muerte Del Niño De 11 Años MIKARLA VILLEGAS San Carlos.- Luego que un niño de 11 años perdiera la vida, tras recibir un impacto de bala de escopeta en la región clavicular izquierda, a través de las pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron aprehender al responsable de este hecho. De manera extraoficial, se conoció que el detenido responde al nombre de Felipe José Herrera Andrade, de 22 años de edad, quien estaba manipulando el arma la cual accionó logrando herir mortalmente al niño. Dentro de las evidencias también se encuentra el arma involucrada, que tiene como características una escopeta calibre 12 mm. El cuerpo detectivesco dio a conocer que afianzará sus labores en los diferentes hechos que actualmente investiga a fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las familias tinaquilleras.

