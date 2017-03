Detenido Sujeto Tras Robar Un Establecimiento De Comida Rápida MIKARLA VILLEGAS San Carlos.- Un ciudadano que no portaba identificación fue detenido por funcionarios de la Policía Estadal pertenecientes a la estación de Macapo, por haber perpetrado un robo en un establecimiento de comida. De acuerdo al hecho, se pudo conocer que el detenido manifestó llamarse Abnel Eliud Fuentes Alonzo, quien en horas de la madrugada se introdujo en un puesto de comida rápida ubicado en la Troncal 005, sector La Aguadita, con la intención de sustraer objetos de valor. Por lo que, dentro de las evidencias le incautaron un termo de agua y quedó puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Publico. De esta manera, los efectivos continuarán sus labores en la localidad a fin de minimizar el índice delictivo que hostiga la ciudadanía.

