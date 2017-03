Detenido Y Pasado A Fiscalía Por Robar Chocolates MIKARLA VILLEGAS San Carlos.- Un joven fue detenido por efectivos policiales, luego de haber perpetrado un robo en el establecimiento Farmatodo de San Carlos. Como Johnson Ricardo Herrera Velázquez, de 19 años de edad fue el joven detenido por funcionarios de la Policía Estadal, tras haber robado en el establecimiento comercial cuatro paquetes de chocolate marca Snicker y 1 paquete de chocolate marca Franceschi, por lo que quedó a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público. En este sentido, el organismo de seguridad exhortó a la ciudadanía a tomar conciencia de los hechos que realizan, ya que por pequeños e insignificantes que parezcan, la ley aplica justicia. (Ni este delito ni otros se justifican… mientras tanto muchos delincuentes de alta peligrosidad azotan las calles)

You must log in to post a comment.