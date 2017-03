Detenidos cuatro sujetos que se hicieron pasar por PoliCojedes San Carlos.- En la avenida Bolívar con Ricaurte, de San Carlos, fueron aprehendidos por funcionarios adscritos al departamento de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía Estadal, cuatro sujetos que se hicieron pasar por efectivos de ese organismo de seguridad, con la intención de consumar un robo. De acuerdo a una fuente oficial, se pudo conocer que los detenidos responden al nombre de Jaime Daniel Mejías Silva, Manuel José Jiménez Figueras, César José Jiménez y César Miguel Reyes, a quienes les fue incautado una cartera de un caballero, color marrón. Estos quedaron a la orden del Ministerio Público. Es así, como este organismo de seguridad continuará afianzando sus labores en la localidad, a fin de minimizar los índices delictivos que hostigan a la ciudadanía del estado Cojedes.

