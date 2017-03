Diego Arria: “La Asamblea Nacional debe respaldar ya el Informe del Secretario General de la OEA” Diego Arria, exgobernador de Caracas y el exiliado en EEUU, instó a la Asamblea Nacional a respaldar de inmediato la actualización del Informe al Consejo Permanente del Secretario General de la OEA sobre Venezuela presentado ayer. Diego Arria reconoció que Luis Almagro “merece todo el respaldo y respeto” por lo que llama a la Asamblea Nacional que “haga suyo este informe” y lo avale de inmediato. Lea a continuación completas las reflexiones de Diego Arria

