Diego Scharifker: La cárcel no logrará que dejemos de luchar por los venezolanos El Comando Antigolpe se ha convertido en pocas horas en el nuevo mecanismo para encarcelar a quienes nos atrevemos a emprender a diario la lucha por la democracia y los derechos de los ciudadanos, así lo expresó el Concejal de Chacao, Diego Scharifker, ante las recientes detenciones contra líderes opositores. Nota de Prensa Al ser consultado sobre las recientes detenciones de Diputados y Concejales, Scharifker manifestó: “queremos dejar muy claro que el encarcelamiento de diputados y concejales por el solo hecho de hacer su trabajo, violenta los más básicos principios. No solo el de la inmunidad parlamentaria en el caso de los Diputados de la Asamblea Nacional, transgrede el voto popular, la más solidad de las instituciones de la democracia en Venezuela y en el mundo”. Para Scharifker es evidente que esta arremetida represora por parte del gobierno busca amilanar el liderazgo de base social encarnado en las autoridades electas por voto popular en las localidades: “Encarcelar a Diputados y Concejales solo busca sembrar el miedo en el liderazgo de base que adversa a este desastre llamado revolución en cada municipio del país. Maduro y su gobierno pretenden acabar por la vía de facto lo que no podrán hacer por la vía de los votos. Como saben que no podrán ganar ninguna elección, intentan destruir la institucionalidad de la representación expresada en los Concejos Municipales encarcelando a quienes denuncian y no callan frente a la corrupción y los abusos del gobierno nacional”. “En lugar de nombrar un Comando que procure alimentos y medicinas para el pueblo, Maduro solo se ocupa de encarcelar a líderes como Jorge Luis González y Romer Rubio, ambos Concejales del Municipio Maracaibo y militantes de Primero Justicia, tamaña cobardía no tiene referentes en toda nuestra historia”, expresó el líder de Primero Justicia, Diego Scharifker. Finalmente, el Concejal de Chacao hizo un llamado a todos los homólogos del país: “Cada uno de nosotros como Concejales somos la expresión del voto popular más cercana a los venezolanos, nos debemos a cada ciudadano, a sus necesidades y a sus problemas. No permitamos que este nuevo intento de amedrentamiento nos impida seguir nuestra lucha por el agua potable, por calles más limpias, por mejores policías y porque haya comida en la mesa de cada familia. Nuestra lucha será continua y permanente por los derechos y necesidades de nuestros ciudadanos” enfatizó Scharifker.

