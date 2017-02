Diferencias En Los Precios De Las Bolsas Del Claps Causa Molestia MIKARLA VILLEGAS Tinaquillo.- Algunas comunidades del municipio Tinaquillo recibieron esta semana el beneficio de las bolsas de comida de los Comités Locales de abastecimiento y Producción Socialistas (Claps), quienes le expresaron al concejal Juan Carlos Villegas lo ocurrido y éste se encargó de hacer pública la irregularidad. Según lo señalado por Villegas, en Los Nevados la bolsa costó 8 mil 880, Juan Ignacio Méndez 8 mil 800, Apamates II 5 mil 550, Villas de San Antonio 9 mil, Limoncito con ¼ de café y dos jugos 12 mil 600, y así otros sectores que reciben los mismos rubros. Los vecinos al conversarlo con amistades de diferentes zonas, notan que cada uno canceló un monto diferente por los mismos alimentos. Es así, como el edil hizo un llamado al alcalde Luis Yoyotte, concejales y diferentes organismos competentes para que investiguen esta irregularidad, ya que supuestamente el precio lo coloca el consejo Comunal junto a los jefes de calles y demás miembros del Claps en las comunidades, es decir que no es un monto que viene controlado al momento de ser entregado los alimentos a los encargados de distribuirlos.

