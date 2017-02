Dilia Guedez exhortó a madres y al gobierno a sembrar valores en los jóvenes San Carlos.- Dilia Guédez, dirigente social del municipio Rómulo Gallegos, hace un llamado de atención a las madres cojedeñas para tomar medidas preventivas y así disminuir los índices delictivos en el país. Guédez señaló que la educación y los valores se obtienen desde el hogar, por lo tanto, manifestó la importancia de las acciones de las madres y representantes de la juventud, para evitar que incurran en malos hábitos y actos delictivos. Expuso que se deben crear movimientos sociales, culturales y deportivos para mantener a los jóvenes ocupados y no se genere el ocio. De allí, es de donde proviene la delincuencia, por la falta de atención hacia los niños y por no guiarlos por el camino correcto que los conlleve a los estudios, el trabajo y el sano entretenimiento durante su desarrollo. La dirigente social indicó que esto también es de responsabilidad del gobierno, debido a que deben crear los espacios propicios para que los chicos de la localidad puedan recrearse y alejarse de los vicios. Resaltó que en Rómulo Gallegos, las canchas deportivas están abandonadas, así como la Casa de la Cultura, además del estadio y otros espacios a los que no se les están dando el uso adecuado. Finalmente reiteró su llamado a las madres y al gobierno regional, para crear de la mano programas recreativos para la promoción del deporte, la cultura y la recreación, con objetivo de disminuir los índices delictivos desde el hogar y la comunidad.

