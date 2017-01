Diosdado Cabello: 2017 será un año de contraataque Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, indicó este miércoles -durante su programa Con el mazo dando- que este nuevo año será de contraataque. “El 2017 va a ser difícil, pero contraatacaremos como Muhammad Alí”, expresó. El oficialista además cuestionó a quienes integran el clero en Venezuela por “creer” que todos los fieles católicos “son opositores”. Asimismo, les recordó a los integrantes de la oposición que cualquier acto será anulado por parte del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ). “Ellos van y dicen que Maduro abandono el cargo y después le piden que vaya a rendirles cuentas, ¿qué clase de juego es? Les recuerdo que están en desacato y es eso lo que obligó al presidente a presentar cuentas al TSJ”, indicó.

You must log in to post a comment.