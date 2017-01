Diosdado Cabello dice que aquí no va a haber elecciones, sino “más revolución” (Video) Diosdado Cabello, vicepresidente de del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional, indicó que “aquí no va haber elecciones generales, ni renuncia ni abandono del cargo, aquí lo que va haber es revolución y más revolución”. “No nos vamos a dejar tumbar, vamos defender la Constitución cueste lo que cueste”, dijo el parlamentario. En cuanto a las elecciones que están pendiente Cabello aseguró que la “ya el CNE dio un cronograma el año pasado”, por lo que culpó a la oposición del retraso de los escrutinios ya que “ellos se inventaron un Referendo Revocatorio que retrasó todo”. “Habrá elecciones el día que el CNE lo establezca, los partidos políticos de la oposición verán si siguen el camino democrático, tendrán que renovarse porque ahorita no hay partido políticos en la oposición”, agregó. Diosdado: Peor que Obama ninguno El también diputado de la Asamblea Nacional aseguró que “lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos en estos días es que se vaya Obama”. Asimismo, indicó que “nosotros hemos estado en constante amenazada en Venezuela gracias al suprapoder mundial, de un presidente que además fue condecorado con el Nobel de la Paz (…) nada peor que Obama no puede pasar, nos odia y no sabemos por qué”.

You must log in to post a comment.