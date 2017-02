Dip. Correa (@JoseGCorrea13): Hay material para hacer más de 4 millones de pasaportes y para el gobierno la prioridad es el carnet de la patria San Carlos, febrero 8.- El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Cojedes, denunció que los venezolanos deben esperar varios meses para la obtención de un pasaporte. Indicó que no entiende el retraso porque la Casa de la Moneda dispone de papel para la elaboración del documento. Correa expresó que maneja información de que sí hay material para hacer aproximadamente más de 4 millones de pasaportes. Señaló que la prioridad del Gobierno no está en que los venezolanos tengan su identificación, sino en hacer un carnet de la patria. El parlamentario destacó que esta situación no solo afecta a los residentes en el país, sino también a los que viven fuera. Aseguró que ningún consulado tiene material desde hace tiempo, porque el Gobierno piensa que los venezolanos que viven fuera son de segunda. Señaló que esto dificulta la movilización de compatriotas al país, en el caso del consulado de Florida, donde residen una gran cantidad de venezolanos, no hay consulado y deben trasladarse por más de 11 horas para tratar de obtener el documento y atender sus servicios consulares.

You must log in to post a comment.