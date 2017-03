Dip. Correa (@JoseGCorrea13): Los cojedeños van a validar este sábado 18 y domingo 19 el partido Primero Justicia San Carlos.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, José Gregorio Correa, manifestó que los cojedeños y venezolanos en general este sábado 18 y domingo 19 van a validar el partido Primero Justicia pero más que eso harán una demostración democrática al régimen y exigirán su derecho al voto el cual han tratado de secuestrar. El parlamentario de la Unidad invitó a los militantes y simpatizantes justicieros a acudir en San Carlos, a la plaza Manuel Manrique y en los demás municipios a las plazas Bolívar. Recordó que la jornada de validación se efectuará de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Asimismo, exhortó a las personas que validaron anteriormente con otros partidos no repetir el proceso. Con ánimo Correa invitó al pueblo a seguir venciendo los obstáculos que todos los días nos pone el CNE, pero tenemos que validar los partidos políticos que son instrumentos de la democracia. Cojedes y Venezuela reclaman un cambio porque hay un gobierno que no sirve, que nos ha llevado a la ruina, pero que no ha podido acabar con la esperanza del venezolano, el cual aún en medio de las dificultades está dispuesto a luchar por su democracia y constitucionalmente va a acabar con este régimen que ha empobrecido a la mayoría y ha enriquecido a una casta. Validar es defender los partidos y la democracia y vamos a vencer, por eso los invito a participar en esta jornada, puntualizó el diputado MUD-PJ.

You must log in to post a comment.