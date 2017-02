Dip. María Gabriela Hernández (@MariaGMonagas) recibe proyecto para la protección de Parques Nacionales del Sur Este miércoles, la Diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad en el estado Monagas y miembro de la Comisión permanente de Ambiente, Recuerdos Naturales, y Cambio Climático, María Gabriela Hernández Del Castillo, presidió como presidenta, la instalación de la Sub- Comisión de Cambio Climático, en la que recibió el proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del potencial energético, hidroeléctrico del sur del Orinoco y la amazona venezolana, que beneficiará en su mayoría al sur del país. Nota de prensa “Hoy en el seno de la sub comisión de cambio climático, recibimos este proyecto que es muy importante para los venezolanos, porque permitirá que todos los parques nacionales que se encuentran en el sur de Venezuela, que a su vez dan caudal y fuerza a los ríos que producen electricidad, se conviertan en una zona más protegida y se derogaría o quedaría sin ningún tipo de efecto, el decreto del arco minero y las contrataciones que de él derivan. Por esta razón es que hoy desde la Asamblea Nacional, comenzaremos a dar a conocer al país esta propuesta de ley que lo único que busca es el bienestar de los venezolanos”. Asimismo, la diputada Hernández resaltó que para la ejecución de dicho proyecto, se deberá contar con la ayuda de la ciudadanía y del estado. “Todos los proyectos y leyes que recibimos, discutimos o aprobamos en esta Asamblea Nacional, tienen un objetivo claro: defender los derechos de los venezolanos y aportar soluciones que les permitan tener una mejor calidad de vida. Pese a las dificultades por las que atraviesa nuestro país, debemos seguir trabajando y luchando cada quien desde sus espacios, para realmente generar cambios que impacten en nuestro pueblo y lo ayude a salir adelante”. En otro orden de ideas, la diputada informó que recibieron la denuncia por parte de ciudadanos del estado Amazonas, sobre la presunta intromisión ilegal de personas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional y a las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia, ya que han venido haciendo instalación de campamentos y actividades ilegales dentro de territorio venezolano. “Esta es una denuncia que evaluaremos con mucho detalle porque es una situación realmente grave, que pone en peligro además a nuestro pueblo de Amazonas”.

You must log in to post a comment.