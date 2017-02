Diputada Dennis Fernández (@adennisf) : Ante amenazas del TSJ, diputados de la AN nos mantenemos firmes La Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Dennis Fernández (Cojedes-Unidad), aseguró que ha sido este nuevo Parlamento quien han defendido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que el Ejecutivo Nacional es quien la violenta. Nota de prensa “Es Nicolás Maduro quien viola la Constitución cuando impide que diputados salgan del país, cuando viola la inmunidad parlamentaria y mete preso a Gilber Caro, cuando no cumple con su sagrado deber de darle alimento al pueblo, cuando no garantiza seguridad a la gente; ante ello, es el gobierno quien debe enmendarse y salirse de este desacato que tiene con la AN”, aseveró. En ese sentido, la parlamentaria fue enfática en señalar que ante amenazas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “lo que vamos hacer es seguir en la calle con el pueblo, nos mantenemos firmes. El mayor respaldo lo tenemos y es del pueblo venezolano”. Sobre las aseveraciones del Presidente Nicolás Maduro, en la apertura del año judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en torno al desarrollo de la Asamblea Nacional, Fernández ratificó que “el año judicial empezó tarde, entonces el llamado es al gobierno nacional a que resuelvan sus conflictos internos porque el país no puede seguir esperando y no puede pagar las consecuencias de los problemas internos que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se tardaron en conformar esa directiva del TSJ y hoy por fin instalaron”. Por último, la diputada Dennis Fernández indicó que el problema que tiene el gobierno venezolano es que “tienen un hervidero entre ellos mismos”.

You must log in to post a comment.