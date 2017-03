Diputado Carlos Árias: Altos Mirandinos validan por Primero Justicia Un llamado al pueblo venezolano para que valide su firma y su intención por cualquiera de los partidos políticos de su preferencia, hizo Carlos Árias, diputado al Consejo Legislativo por el estado miranda, al tiempo que los emplazó a tumbarle la intención del gobierno de Nicolás Maduro, de eliminar sin son ni ton, todas las organizaciones políticas. – Este 18 y 19 de marzo, invitamos a los simpatizantes y amigos de Primero Justicia a validar nuestra tolda aurinegra, con fuerza y esperanza de que más temprano que tarde en Venezuela va a haber un cambio en el modelo político que hoy nos desgobierna, y por ello la importancia y la validación de los partidos políticos como garantía de pluralidad y democracia en nuestro país, destacó el diputado por Primero Justicia. En este orden de ideas el abanderado de la unidad democrática en el estado Miranda, señaló que en Venezuela no se puede repetir acciones antidemocráticas como lo ocurrido en Nicaragua, donde sólo se postuló el partido de gobierno a las elecciones presidenciales, una vez que eliminaron todas las organizaciones políticas. “No permitamos que esto suceda en Venezuela, los partidos políticos son un pilar importante en la democracia venezolana, y es nuestro debe preservar a nuestras organizaciones políticas a través de la validación ante el Consejo Nacional Electoral y ante Venezuela”, destacó. A manera de información el parlamentario por el estado Miranda, puntualizó que en los Altos Mirandinos, específicamente en los municipios Los Salías y Carrizal, la validación será en las plazas Bolívar, y en el municipio Guaicaipuro en la Plaza Danilo Anderson. Nota de prensa

