Diputado Correa (@JoseGCorrea13): más de un millón y medio de venezolanos en Florida no tienen derecho a los servicios consulares El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), José Gregorio Correa, aseguró que es inaceptable que no haya consulado en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Nota de prensa Correa explicó que sólo en el estado de Florida, hay más de un millón y medio de venezolanos y más de cien mil que hacen tránsito, “que no tienen derecho a los servicios consulares: en caso de muerte, nacimiento o de recurrir a algún trámite. Esto viola los derechos humanos de los venezolanos en el exterior”. Asimismo, el parlamentario por Primero Justicia, ratificó que “el gobierno siente que los venezolanos que viven en la Florida, son de segunda. Un venezolano que vive en Florida, debe ir a New Orleans, New York o Puerto Rico. La Florida es el lugar donde hay más venezolanos después de Venezuela”. Agregó que “cada día hay más venezolanos que se van del país, pero no pierden la nacionalidad y sin embargo, el gobierno no vela ni cuida por la atención consular a la que todos tenemos derecho”. Finalmente, José Gregorio Correa lamentó que el gobierno nacional le haya dado la espalda a los ciudadanos que viven en Venezuela y que hacen vida en el exterior.

