Diputado Correa (@JoseGCorrea13): exigiremos al CNE definir cronograma electoral El diputado a la Asamblea Nacional e integrante del Parlamento del Mercosur (Parlasur), José Gregorio Correa, exigió al Consejo Nacional Electoral definir el cronograma electoral de los comicios regionales y municipales que deberían haberse realizado en diciembre de 2016 y es su obligacion convocarlos para este año. “De manera inconstitucional e ilegal el CNE anunció al país que las elecciones regionales se realizarían a finales del primer semestre de 2017 y las municipales, en el segundo semestre, por lo que no debería existir impedimento alguno para hacerlo”. El CNE esta en el deber constitucional de iniciar los preparativos para los comicios: “Debido a que los gobernadores en este momento tienen el tiempo vencido, no hay excusas, ya que los tiempos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos hacen factible la realización de este proceso dentro del primer semestre del 2017″

